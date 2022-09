Zeitungspredigt: Glückwünsche zum 800-jährigen Geburtstag Bocholts

„Liebe Stadt Bocholt, ich gratuliere Dir herzlich zum 800-jährigen Geburtstag. Gerne lebe ich in Deinen Grenzen und an Deinem Jubiläum streifen meine Gedanken das Gestern: Wie viele Menschen haben in deinen Häusern gewohnt und sind durch deine Straßen gezogen? Würde man die Zahl der Männer und Frauen vereint sehen, die Menge reichte wohl bis zum Horizont. Zahlreiche Träume wurden in Dir geträumt, Erfolge gefeiert und Niederlagen betrauert. Viele Menschen haben an Deiner Gestalt mitgewirkt: Als Handwerker, Planer, Landwirte, Entscheider, Ausbilder, Helfer. Zahlreiche Kindergarten- und Schulkinder wurden in Deinen Stadtgrenzen ins Leben begleitet. Unzählige Konzerte, Theateraufführungen und Sportveranstaltungen begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deinen Arenen. Deine Kirchenglocken läuteten zu den Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen. Wie viele Gebete wurden in Dir gesprochen zu schweren Zeiten! Wenn ich über Dich nachdenke, liebes Bocholt, fällt mir folgender Bibelvers ein. „Suchet der Stadt Bestes. . . und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s auch euch wohl.“ (Jeremia 29) Ich wünsche Dir, liebe Stadt Bocholt, dass Deine Einwohner auch zukünftig um Weisheit beten und für Dich das Beste suchen! Dein Jubiläum zeigt mir: Wir alle sind eingebunden in etwas Großes, das über unser eigenes Leben hinauswirkt. Alles, was in Deinen Stadtgrenzen geschieht, macht unser Miteinander ein wenig besser oder schlechter. Ich wünsche Dir, dass Deine Einwohner daran arbeiten, dass das Gute überwiegt. Denn ein 1000-jähriges Jubiläum können die kommenden Generationen nur feiern, wenn mehr Gutes entsteht als Schlechtes. Und so wünsche ich Dir, liebes Bocholt alles Gute und Gottes Segen für die nächsten Jahrhunderte!

Ihnen, verehrte Leserin und Leser des BBV, gratuliere ich auch zum Stadtjubiläum! Danke, wo Sie zum Guten in unserer Stadt beigetragen haben und dies zukünftig tun. Fern von Eigennutz zum Wohle unserer Gemeinschaft! Das, was Sie an Gutem für Ihre Stadt pflanzen ist es wert, gefeiert zu werden. Also – lasst die Gläser klingen und lasst uns tanzen! Lasst uns das Jubiläum“