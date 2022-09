Zeitungspredigt: Grenzgänger sein

Nun lebe und arbeite ich schon mehr als 13 Jahre in Bocholt und fühle mich hier pudelwohl. Ich genieße das kulturelle Angebot, die Möglichkeit Sport zu treiben, erlebe viele engagierte Menschen im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich.

Einer dieser Engagierten für eine gute Kultur in der Stadt ist unser Nachtwächter mit seinem Team an Kolleg:innen, die vielen in der Stadt die Geschichte und das gewachsene Leben Bocholts durch die Jahrhunderte näher bringen und für die ein oder andere Sinneserweiterung und Grenzüberschreitung sorgen.

So war es auch am Dienstag, als wir uns als großes Team Liebfrauen im Rahmen des Betriebsausflugs mit dem ,Kiepenkerl‘ Florian Sauret auf eine ganz besondere Tour begeben haben – an den Grenzen entlang. An den kulturgeschichtlichen Grenzen, den politischen Grenzen, den Grenzen in den Köpfen und mit dem Rad der sichtbaren Grenzen zu den Niederlanden entlang.

Es gab neue und bekannte Geschichte, vom Besuch von Königin Beatrix in Suderwick, von Grenzsteinen, die 1766 die erste sichtbare Grenze zwischen Gelderland und Westmünsterland bildeten, um den preußischen Staat sichtbar zu machen. Von religiösen Grenzen, die durch Menoriten von Liebfrauen entlang der Grenzen bis nach Zwillbrock hin überwunden wurden. Von Kirchenaufbau am Hemdener Kreuz und vom Abbau und Neubau in Barlo. Von Zollbeamten und Schmuggler:innen, die dafür sorgten, dass dies und jenseits der Grenze die einfachen Menschen das bekamen, was half, Not zu lindern, und zur Erleichterung des Alltags beitrug.

Jesus war auch Grenzgänger, davon erzählen die Evangelien, Grenzgänger zwischen der alten Religion und der neuen inneren Erkenntnis, wer Gott mindestens sein müsse. Grenzgänger zwischen den Religionsmächtigen seiner Zeit und der liebenden Zugewandtheit allen in irgendeiner Art Bedürftigen und Ausgestoßenen gegenüber. Seine ,Schmuggelware‘: Klugheit im Umgang mit den Mächtigen und denen, die ihre Macht missbrauchen, Barmherzigkeit und Solidarität mit allen! Menschen guten Willens, egal wie reich, arm, gehandicapt oder unfrei.

Barmherzigkeit, Solidarität, Klugheit und Raffinesse im Umgang mit den Mächtigen – doch auch eine gute ,Schmuggelware‘ für die Grenzüberschreitung in unseren Köpfen und Herzen in turbulenten Zeiten!“