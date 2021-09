Bocholt - „Wer die Wahl hat, hat die Qual.“ Mit dem Zugehen auf die Bundestagswahl kommt mir das Sprichwort wieder in den Sinn. Und, so zumindest ist es in den unterschiedlichen Medien wahrzunehmen, diesmal wird es besonders spannend; Richtungswahl ist da sicher eines der entscheidenden Stichpunkte.