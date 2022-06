Zeitungspredigt: Mitten im Leben

Bocholt -Axel Gehrmann, der dies es Mal die BBV-Zeitungspredigt geschrieben hat, ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Bocholt, Christuskirche.

„Wenn es die Zeit denn mal erlaubt! Ein schönes Rosinenbrötchen zum Frühstück. Eine frisch aufgebrühte Tasse Filterkaffee. Die Zeitung aufgeschlagen vor mir. Dazu die Hoffnung, das Telefon möge nicht klingeln. Ich lese vom tollen Auftritt der Showfactory für den Frieden, dass die Inzidenz sinkt, Urlaub wieder planbar ist. So schön kann Leben sein. Und ich mittendrin. Mitten im Leben.

Dann ordne ich fleißig die Dokumente auf meinem Schreibtisch. Lese und beantworte meine Mails. Beginne mit verschiedenen Texten, weil ja aller Anfang schwer ist, und erledige Routinearbeiten. Alles, was so mitten im Leben dazugehört.

Mit vielen guten Ideen im Kopf steige ich in mein Auto. Ich fahre übrigens gerne Auto, was ja heutzutage nicht ganz leicht fällt. Jage zugegebenermaßen jenseits aller Geschwindigkeitsempfehlungen über die Autobahn, nicht nur weil ich nicht zu spät zur Sitzung kommen möchte. Auf der Sitzung gebe ich Sinnvolles und Gehaltvolles über die Haltlosigkeit und Sinnlosigkeit mancher Menschen von mir. Ernte meist Zustimmung und freue mich darüber, dass ich offensichtlich mitten im Leben stehe.

Dann ab ins Auto und schnell zurück nach Hause. Weil ich nicht aufgepasst habe, muss ich auf dem Rückweg tanken. Zapfe teures bleifreies Benzin, schaue am Auto herab und sehe eine Beule in meinem Reifen. Leicht aufgeregt frage ich, mitten im Nirgendwo gestrandet, den freundlichen Menschen an der Tankstelle um Hilfe. „Ach du meine Güte, der platzt ja gleich!“, ruft der ganz entsetzt. Etwas erschrocken bitte ich ihn, mir beim Reifenwechsel behilflich zu sein. Bei 180 auf der Autobahn stand ich wohl knapp am Abgrund. Mitten im Leben.

Ich sitze mit einem Glas Wein draußen unter freiem Himmel. Fröhliche Gedanken über die Menschen und das Leben. Verträumte und unausgegorene Ge-danken zu unzähligen Nebensächlichkeiten. Ich stehe mitten im Leben und denke an Gott. Da war doch was, was ich erzählen wollte. Was war das noch? Vergessen. Aber egal! Ich stehe ja mitten im Leben. Samstag ist erst mal die Trauung und wie war noch der Taufspruch für Sonntag, den die Familie sich ausgesucht hatte. Ach ja! ,Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir (Psalm 139,5).‘ Dass ich das bloß nicht vergesse!“