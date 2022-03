Zeitungspredigt: „Not kann zusammenschweißen“

„Vor zwei Wochen, am 3. Tag des Angriffskrieges auf die Ukraine, fand in der Georgskirche ein ökumenisches Friedensgebet statt. Für die Coronazeit fanden ungewöhnlich viele Menschen den Weg in die Kirche. Es war eine starke Atmosphäre spürbar. Ängste und Sorgen wurden an- und ausgesprochen und gemeinsam vor Gott gebracht. Die Schweigeminute war vollkommen still. Der gemeinsame Gesang erklang trotz Masken stark.

Das hat gutgetan! In solch bedrückenden Situationen beieinander zu bleiben, hilft. Es hilft auch in unseren ganz normalen Gottesdiensten, sonntags wie werktags. Manchmal spürt man dabei die Nähe Gottes, obwohl es sich oft so anfühlt, als sei er nicht da. In dieser Zeitung wurde und wird auch über die zunehmende Hilfsbereitschaft vieler Menschen berichtet. Dies gilt auch für die Sonderkollekte am vergangenen Sonntag in allen Gottesdiensten, an der sich viele Menschen großzügig beteiligten.

Not kann zusammenschweißen. Es entsteht eine neue Sicht der Dinge, manche sprechen von Zeitenwende in der Politik. Für den Angreifer wird der Schuss nach hinten losgehen. Hoffentlich wird er bald müde. Hoffentlich müssen auch in Russland nicht so viele Menschen unter den wirtschaftlichen Folgen leiden. Hoffentlich schaffen wir im freien Westen es, mit den Folgen, die es auch für uns hat, gut umzugehen und nicht weitere gesellschaftliche Spaltungen zu erleben.

Dies gilt für mich auch für unsere Kirche. Bei all den Schwierigkeiten, mit denen wir innerkirchlich zu tun haben, staune ich darüber, wie viele junge Eltern ihre Kinder zur Taufe bringen, wodurch diese ja Mitglieder der Kirche werden. Dieser Zustrom scheint mir noch immer ungebrochen zu sein. In Schulgottesdiensten und Katechese spüre ich die Offenheit der Kinder und ihre Lust an Gott. Wir Erwachsenen können uns an das Kind in uns erinnern, das wir mal waren und das immer noch da ist. Halten wir innerlich Kontakt zu diesem Kind in uns, dann bleiben wir innerlich jung! Und können Vertrauen haben, dass Gott uns trotz allem nicht verlässt.

Mir sagte mal jemand, im Himmel werden wir jung sein, auch wenn wir auf Erden sehr alt werden sollten. In manchen Gottesdiensten spüre ich davon einen Vorgeschmack, und das wünsche auch allen Leserinnen und Lesern!“