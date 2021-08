Zeitungspredigt: Zeit der Zuversicht

Bocholt - „Wie gut erinnere ich mich an eine viel zitierte Aussage von Karl Lauterbach: ,Der Sommer wird gut.‘ In mir löste der Satz Zuversicht aus. Da ist Licht am Ende des Tunnels der Pandemie. Die Komikerin Carolin Kebekus hat diesen O-Ton in ein humoriges Lied eingebaut, das den Titel trägt .La Vida sin Corona‘ – Das Leben ohne Corona. So weit ist es dann doch nicht.