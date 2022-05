Bocholt- Dank der Hilfe von mehreren Zeugen blieb die Flucht von zwei Parfümdieben erfolglos. Nach Polizeiangaben nahm am Donnerstag ein 22-jähriger Mann aus dem niederländischen Oss in einer Parfümerie in der Innenstadt drei verpackte Parfüms an sich und flüchtete aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin der Parfümerie rannte hinterher.