Zieht der Bocholter CDU-Ratsherr Knipping vor Verfassungsgericht?

Bocholt - Ein Ratsherr verklagt den Rat. Und das auch noch wegen eines einstimmig gefassten Beschlusses – also eines Beschlusses, für den er selbst gestimmt hat. So etwas ist selten. CDU-Ratsherr Jürgen Knipping hat dies 2017 getan. Er zog gegen den Rat vor Gericht, steckte dann 2020 eine Niederlage ein, ging in Berufung und erhielt jetzt kurz vor Weihnachten wieder eine Absage: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster lehnte die Berufung ab.