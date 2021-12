Zigarettenautomat in Spork gesprengt

Bocholt - Wieder haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt, dieses Mal in Spork. Am Sonntag hörten Anwohner am Abend gegen 20.50 Uhr einen lauten Knall. An der Sporker Ringstraße hatten Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgesprengt - und ihn dabei erheblich beschädigt.