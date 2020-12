Zigarettenautomat mit Böller aufgesprengt

Bocholt - Zwei unbekannte Täter haben am späten Montagabend einen Zigarettenautomaten an der Elbestraße (Nähe Rosenberg) mit einem Böller aufgesprengt und stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Ob etwas gestohlen wurde, stehe noch nicht fest, so die Polizei. Zeugen hatten die beiden Jugendlichen beobachtet, die nach der Tat in Richtung Petersfeldstraße geflohen seien. Sie seien beide zwischen 15 und 18 Jahren alt. Einer habe laut Polizei „einen ausländischen Akzent“ gehabt und sei mit einer dunklen Jacke der Marke Wellensteyn bekleidet gewesen. Der zweite Täter habe den ersten mit „Hasan“ angesprochen, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02871/2990 entgegen.