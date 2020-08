Stadt Bocholt plant mit Gastronomie im alten VHS-Gebäude

Bocholt - Was soll aus dem sanierungsbedürftigen und künftig leer stehenden VHS-Gebäude am Südwall werden? Die Stadt, der die alte Villa noch gehört, will dort eine Gastronomie ansiedeln, nachdem die Volkshochschule ausgezogen ist. Das sagte Stadtbaurat Daniel Zöhler jetzt im Haupt- und Finanzausschuss. Die Stadt wolle das Gebäude verkaufen, sagte Zöhler auf BBV-Nachfrage.