Zöhler stellt beim Unternehmerfrühstück Bocholts Bauprojekte vor

Bocholt - Nordring, Kubaai oder die I-Park-Erweiterung: Stadtbaurat Daniel Zöhler hat am Mittwochmorgen beim Business Break von Unternehmerverband und Wirtschaftsförderung zahlreiche Bauprojekte vorgestellt, die derzeit in Bocholt laufen. Sein Impulsreferat vor rund 70 Gästen im Hotel Residenz wollte Zöhler als Überblick verstanden wissen über die laufenden oder geplanten Großbaustellen in der Stadt.