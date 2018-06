Zollschranke an Grenze in Suderwick eingeweiht

Bocholt-Suderwick - Das vom Suderwicker Heimatverein initiierte „Freilichtmmuseum für Grenzgeschichte“ wächst weiter: Seit Mittwoch steht auch am ehemaligen deutsch-niederländischen Grenzübergang in Suderwick-Ost neben dem Büdeken an der Sporker Straße eine Zollschranke.