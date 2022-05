Bocholt - Die neue Ewibo-Chefin Azra Zürn will weiter daran arbeiten, das Image der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt zu verbessern. „Damit sich meine Beschäftigten wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen“, kündigte sie in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses an.