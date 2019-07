Zufriedenheit der Käufer in Bocholt wächst

Bocholt - Die Bocholter Geschäfte haben in puncto Freundlichkeit und Beratung in den vergangenen drei Jahren aufgeholt. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Marktforschungsinstitut MF Consulting im Juni in Bocholt durchgeführt hat. Ergebnis: Durchschnittlich 85,2 Prozent der Befragten, die in den vergangenen zwölf Monaten in bestimmten Geschäften etwas gekauft hatten oder sich beraten ließen, sind mit der Freundlichkeit zufrieden oder gar sehr zufrieden.