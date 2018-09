Zugedröhnter Reeser trinkt eigene Urinprobe

Bocholt - Deutlich unter Drogeneinfluss stand am Montagabend ein 33-jähriger Reeser. Er hielt sich in einem Garten an der Viktoriastraße auf und wurde dort von den Anwohnern gefunden. Bei der Überprüfung der Polizei machte er wirre Angaben und trank eine Urin-Probe, die er kurz zuvor abgegeben hatte.