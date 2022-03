Zum Tanken in die Niederlande

Bocholt/Aalten/Winterswijk - Die Spritpreise steigen in Deutschland derzeit auf bisher ungeahnte Höhen. Vor allem der Preis für Diesel ist in den letzten Wochen rasant angestiegen. Wer also regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist, muss seine Fahrten aktuell teuer bezahlen. Doch während man in Deutschland teuer tankt, haben die Niederlande ihre Steuern auf Treibstoffe gesenkt und die Preise für Diesel und Benzin dadurch verringert. Doch lohnt sich dafür eine Fahrt in das Nachbarland?