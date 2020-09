Zustand vom Sommerhaus der Stars war Absicht

Bocholt - Die erste Folge vom „Sommerhaus der Stars“, das im Juni in einem Bauernhaus in Barlo gedreht wurde, ist am vergangenen Mittwoch auf dem Fernsehsender RTL ausgestrahlt worden. Nach dem Branchenmagazin DWDL erreichte die Show bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eine Einschaltquote von 18,7 Prozent und war hier die meistgeschaute Sendung des Tages.