Bocholt - Auf der Lernwerk-Baustelle an der Industriestraße in Bocholt hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen ist gegen 12 Uhr ein Vierkantholz aus einer Höhe von zwölf Metern herabgestürzt und hat zwei Bauarbeiter getroffen. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.