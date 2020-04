Zwei Bocholter wegen Körperverletzung vor Gericht

Bocholt - Wegen Körperverletzung standen am Montag zwei Bocholter im Alter von 18 und 27 Jahren vor dem Jugendschöffengericht. Ihnen wurde vorgeworfen, am 13. Juli 2019 in der Nähe des Kinodroms eine Schlägerei provoziert zu haben. Dabei soll der 18-Jährige einen 22-Jährigen sechs Mal geschlagen haben. Die Aussagen der Beteiligten unterschieden sich sehr. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt.