Bocholt - Am frühen Samstagnachmittag ereigneten sich in der Bocholter Innenstadt zeitgleich zwei Handydiebstähle in Geschäften an der Neustraße und dem Neutorplatz. In einem Fall konnte der Täter von Zeugen festgehalten werden. Einen Zusammenhang zwischen den Taten schließt die Polizei nicht aus.