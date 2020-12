Bocholt - In die Overbergschule an der Don-Bosco-Straße ist am Wochenende zwei mal eingebrochen worden. Wie berichtet, waren die Täter zunächst zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, gewaltsam in das Verwaltungsgebäude der Schule eingedrungen.