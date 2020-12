Bocholt - Die zweite Corona-Welle bringt Krankenhäuser in ganz Deutschland zum Schwitzen. Immer wieder gibt es Meldungen, dass Intensivbetten knapp werden – so etwa in Dresden, Ulm und München. Und auch in Berlin sprang die Corona-Ampel vor wenigen Tagen kurzzeitig auf Rot. Doch wie ist die Situation eigentlich in Bocholt?