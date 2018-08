Zwei Ladezonen sind verschwunden

Bocholt - Einige Bocholter rieben sich schon verwundert die Augen: Gab es dort auf der Crispinusstraße nicht früher eine Ladezone? Auch an anderen Stellen in der City seien Ladezonen-Schilder verschwunden, vermutete Stadtpartei-Fraktionschef Dieter Hübers. Das BBV hakte deshalb nach. Ja, in zwei Fällen – auf der Crispinusstraße und auf dem Liebfrauenplatz – sind tatsächlich Ladezonen-Schilder verschwunden, antwortete Stadtpressesprecher Karsten Tersteegen.