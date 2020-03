Zwei neue Maschinenbauprofessoren an der FH in Bocholt

Bocholt - An der Westfälischen Hochschule in Bocholt lehren ab dem Sommer zwei neue Professoren das Fach Maschinenbau: Marcel Seiler (38) und Michael Wendland (36) sind jetzt gleichzeitig zum Sommersemester 2020 an die Hochschulabteilung Bocholt der Westfälischen Hochschule berufen worden. Das teilte die Fachhochschule am Donnerstag mit.