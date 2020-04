Zweirad Hochrath eröffnet Filiale in Borken

Bocholt – Das Fahrradgeschäft Hochrath betritt Neuland. Erstmalig in der 108-jährigen Firmengeschichte eröffnet der Holtwicker Betrieb eine Filiale. Die wird aber nicht in Bocholt, sondern in Borken (Neutor 19) ihren Standort haben. „Einen genauen Termin für die Eröffnung gibt es wegen der Corona-Krise noch nicht. Aber es wird vermutlich im Herbst so weit sein“, sagt Franz-Josef Hochrath auf BBV-Anfrage.