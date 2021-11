Corona: Über 20.000 Infizierte im Kreis Borken seit Pandemiebeginn

Kreis Borken - Der Kreis Borken hat am Dienstag 162 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 261,4 gestiegen.

Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis über 20.000 Infizierte. Derzeit sind 1861 Fälle im Kreis Borken bekannt, in Bocholt 303, in Rhede 84 und in Isselburg 51.

Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW ist leicht gestiegen und beträgt 4,14 (+0,3). 13,23 Prozent der Intensivbetten in NRW sind derzeit mit Corona-Patienten belegt.